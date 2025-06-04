Siirt'te ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi

Siirt'te ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi
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Siirt Şehit Polis Hayrettin Şişman İlk ve Ortaokulu tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Siirt Şehit Polis Hayrettin Şişman İlk ve Ortaokulu tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermeste, idareci ve öğrenciler, evde hazırlanan yiyecekleri satışa sundu.

Okul Müdürü Abbas Balcı, öğretmen ve velilerden ilgi gören kermeste elde edilecek gelirlerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacağını söyledi.

Bu tür etkinliklerin öğrenciler arasında yardımlaşma ve paylaşma bilincini geliştirdiğini dile getiren Balcı, "Toplumsal sorumluluğu güçlendiren birer eğitim faaliyetidir. Kermes gelirimizle hem ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olacağız hem de kurban bağışlarında da bulunarak bu anlamlı sürece katkı sunacağız." dedi.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
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