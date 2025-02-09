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Siirt'te İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Sıcak Kalpler Dükkanı Açıldı

Siirt'te İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Sıcak Kalpler Dükkanı Açıldı
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Siirt'te açılan 'El Ele Sıcak Kalpler Dükkanı', ihtiyaç sahibi çocukların giysi ihtiyacını karşılayarak 1500 çocuğa ulaştı. Proje, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ve polis eşleri tarafından yürütülüyor.

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde açılan "El Ele Sıcak Kalpler Dükkanı" ihtiyaç sahibi çocukların giysi ihtiyacını karşılıyor.

Siirt Polis Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "El Ele Sıcak Kalpler Projesi" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında açılan dükkan, 1500 ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştı.

Projenin yürütücülerinden Başkomiser Esra Bıyık, gazetecilere, Vali Kemal Kızılkaya'nın onayıyla hayata geçirilen projede polis eşlerinin de özveriyle çalıştığını söyledi.

Projenin çok anlamlı olduğunu ifade eden Bıyık, "Amacımız Siirt'teki ihtiyaç sahibi çocuklara giysi desteği sunmak. Burada 0-15 yaş arası çocuklar için her türlü kıyafeti bulabilirsiniz." dedi.

Komiser Kevser Aldırmaz da 4 ay önce başlayan proje ile bugüne kadar 1500 ihtiyaç sahibine ulaştıklarını anlatarak, "Hedefimiz 15 bin çocuğa yardım ulaştırmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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