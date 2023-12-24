Siirt'te ihtiyaç sahibi bedensel engellilere akülü sandalye desteği
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi engellileri ziyaret ederek akülü sandalye desteğinde bulundu.
Siirt'te ihtiyaç sahibi bedensel engellilere akülü sandalye desteğinde bulunuldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla ihtiyaç sahibi engellileri ziyaret etti.???????
Kooperatif Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Ş.K. ve A.A'yı ziyaret eden ekipler, akülü sandalye desteğinde bulundu.