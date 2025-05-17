Siirt'te Husumet Nedeniyle Eve Silahlı Saldırı

Siirt'te Husumet Nedeniyle Eve Silahlı Saldırı
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Siirt'te husumetlilerin yaşadığı eve pompalı tüfeklerle ateş açtıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Olayda yaralanan olmadı, silahlar ele geçirildi.

SİİRT'te, husumetlilerinin yaşadığı eve silahla ateş açtıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, dün gece, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet olan ailenin yaşadığı eve pompalı tüfeklerle ateş açıp kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin dron destekli çalışmasında, kısa sürede olaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada ise olayda kullandıkları düşünülen 2 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanıp cezaevine gönderildi. 1'i adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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