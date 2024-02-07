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Siirt'te hoparlöre gizlenmiş 20 cep telefonu ele geçirildi

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Siirt'te durdurulan kamyonetin hoparlörüne gizlenmiş gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te durdurulan kamyonetin hoparlörüne gizlenmiş gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucu Eruh yolunda şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yapıldı.

Ekipler, aracın hoparlörüne gizlenmiş gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirdi, 1 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Siirt Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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