Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Siirt'in Tillo ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ev ve camideki hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlılar Ö.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.