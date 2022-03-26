SİİRT (AA) - Siirt'te hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan aranan K.K. ve M.C'nin kente olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

K.K. Yeni Mahalle'de, M.C. de Dumlupınar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.