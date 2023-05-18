Siirt'te hayvan sürülerinin karışması nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde, akrabalar arasında hayvan sürülerinin karışması yüzünden çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Çevrimtepe köyü Kumluca mezrasında hayvanlarını otlatan M.U. ile amcasının oğlu H.U. ve teyze oğulları E.U. ve C.U. arasında hayvan sürülerinin birbirine karışması nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Hayvan kırkma makası ile sopaların da kullanıldığı kavgada M.U. ve H.U. yaralandı.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.