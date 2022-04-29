Siirt'te hayvan otlatma kavgasında 3 kişi yaralandı - Haberler

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Siirt'te hayvan otlatma kavgasında 3 kişi yaralandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te hayvan otlatma kavgasında 3 kişi yaralandı

Siirt'te hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kalender köyünde iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada aynı aileden Salih, Cevat ve Mehmet Şah Acar tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Siirt, Güncel, Haberler

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