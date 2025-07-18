Siirt'te Hayvan Otlatma Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Yağmurtepe köyünde hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, sopalı ve taşlı kavgaya dönüşerek 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Merkez Yağmurtepe köyünde iki grup arasında hayvan otlatma anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. ???????Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
Arda Güler'in forma numarasını duyurdular

Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray Trump'ın yakalandığı hastalığı açıkladı

Bacağındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray hastalığını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.