Siirt'te hayvan otlatan çoban kayalıktan düşerek yaralandı
Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen çoban yaralandı. Çoban, yakınlarının arama çalışmaları sonucu bulundu ve hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen çoban yaralandı.
Okçular köyü kırsalında dağlık alanda hayvan otlatan Mahir D, dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı.
Kendisinden haber alamayan yakınlarının arama çalışmaları sonucu çoban, hayvan otlattığı bölgede bulundu.
Mahir D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.