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Siirt'te Havaya Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı

Siirt'te Havaya Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı
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Siirt'te akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen Salih A., araç trafiğine kapalı caddede havaya rastgele ateş açtı. Olay sonrası çevredekilerin tepkisi üzerine iş yerine sığınan Salih A., polis tarafından gözaltına alındı.

SİİRT'te araç trafiğine kapalı caddede havaya rastgele ateş açan ve akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen Salih A., çevredekilerin tepkisi üzerine kaçarak sığındığı bir iş yerinde yakalandı.

Olay, 16.30 sıralarında Güres Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Salih A., yanında getirdiği tabancayla havaya ateş açtı. Çevredekilerin tepki gösterdiği Salih A., kaçarak bir iş yerine sığındı. İhbarla olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Salih A., İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Salih A.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, olay sırasında caddede bulunan Zeki Talat, "Allah korusun, biri ölseydi ne olacaktı? Deli raporu var diye serbest mi bırakılacak? Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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