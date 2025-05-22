Siirt'te Hatalı Sollama Sonucu Kaza
Siirt'te bir otomobilin hatalı sollama yaparak refüje çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan veya ölen olmadı, otomobilde hasar oluştu ve olayın görüntüleri KGYS kameralarına yansıdı.
SİİRT'te kavşakta sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, refüje çarptı. Kaza anı KGYS kameralarına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Siirt - Kurtalan kara yolunda meydana geldi. Ferhat E. idaresindeki otomobil, dönel kavşakta sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel