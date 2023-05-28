Siirt'te Hasta ve Yaşlı Seçmenler Oy Kullanmaya Götürüldü

Siirt İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, sağlık sorunu olan, yaşlı ve yürümekte zorlanan vatandaşları evlerinden alarak oy kullanacakları okullara götürdü. Hasta ve yaşlı vatandaşların oy kullanmaları için 7 araç ve 18 kişilik ekip görev yapıyor.

Siirt İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Bakım Hizmetleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri, sağlık sorunu olan, yaşlı ve yürümekte zorlanan vatandaşları evlerinden alarak oy kullanacakları okullara götürdü.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt'te de saat 08.00 itibarıyla başladı. Siirt'te hasta, yaşlı ve yürümekte zorlanan vatandaşlar Evde Bakım Hizmetleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerince evlerinden alınarak oy kullanacakları okullara götürüldü.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için hasta ve yaşlı vatandaşların oy kullanmaları için Evde Bakım Hizmetleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerinden oluşan 7 araç ve 18 kişilik ekip görev yapıyor. - SİİRT