Siirt'te hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası bulunan T.K, Siirt'te yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Siirt'te hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası bulunan T.K'nin kentte olduğu bilgisini aldı.
???????Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.