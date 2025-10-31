Siirt'te Hamile Kadın ve Amcasının Cenazesi Toprağa Verildi

DEFNEDİLDİLER

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Onur Arı'nın tabanca ile ateş ederek öldürdüğü 3 aylık hamile eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'nın Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınlarına teslim edilen cenazeler, ilçeye bağlı Konakpınar köyüne getirildi. Kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/