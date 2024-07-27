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Siirt'te Halk Eğitimi Merkezinde Çinicilik Atölyesi Açıldı

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Siirt'te Halk Eğitimi Merkezinde yolları kesişen biri usta öğretici 6 kadın, açtıkları atölyede çinicilik üzerine gördükleri eğitimle hazırladıkları süs eşyalarını satıp gelir elde ediyor.

Siirt'te Halk Eğitimi Merkezinde yolları kesişen biri usta öğretici 6 kadın, açtıkları atölyede çinicilik üzerine gördükleri eğitimle hazırladıkları süs eşyalarını satıp gelir elde ediyor.

Usta öğretici 27 yaşındaki Özlem Alak, kısa süre tiyatro eğitimi aldıktan sonra bir arkadaşının tavsiyesiyle 9 yıl önce Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen kursta çinicilik eğitimlerine katıldı.

Bir yıl gördüğü eğitimin ardından bu alanda usta öğretici olan Alak, meslek edindirme kurslarında eğitim verdiği 5 öğrencisiyle Kooperatif Mahallesi'nde çini, seramik ve çömlek ürünlerinin üretimine yönelik sanat atölyesi açtı.

Kadınlar, kendi tasarımlarının yanı sıra talebe göre kişiye özel vazo, kase, bardak, ibrik gibi 70 çeşit süs eşyası üretiyor.

Atölyenin yanı sıra sosyal medyadan satış yapan kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler, yurt dışında da talep görüyor.

Özlem Alak, AA muhabirine, bir arkadaşının yönlendirmesiyle başladığı çinicilikte para kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Halk Eğitimi Merkezinde mesleğin inceliğini öğrenerek bu sanatı kazanca dönüştürdüklerini ifade eden Alak, şunları kaydetti:

"Halk Eğitimi Merkezinde eğitim vermeye devam ediyorum. 40 öğrencim var. 5 öğrencimle bu atölyeyi kurma kararı aldık. Bu işi farklı tekniklerle yapıyoruz. İlk etapta kalıpları çıkarıyoruz. Çamuru kendimiz hazırlıyoruz. Kalıplarımızı döktükten sonra bir gün bekletiyoruz. Daha sonra kalıplarımızı çıkarıp 20 gün kurutmaya bırakıyoruz. Fırınlara yerleştirip 900 ila 1000 derecede pişiriyoruz. Daha sonra kurutma odalarında çizim için bekletiyoruz. Ürün atölyede öğrencilerimin fırçalarıyla şekilleniyor."

"Çini aşkı beni tiyatro hayalimden vazgeçirdi"

Alak, çini sanatına tutkuyla bağlandığını, bu işi severek sürdürdüğünü ifade etti.

"Çini aşkı beni tiyatro hayalimden vazgeçirdi." diyen Alak, atölyede düzenledikleri organizasyonlarla da kadınların vakit geçirebilecekleri bir mekan oluşturduklarını dile getirdi.

Alak, kafe tarzı atölyeye gelen kadınların çay ve kahvelerini yudumlayıp çizim yaptığını, kendi ürettikleri ürünlerin satışından kazanç sağladığını sözlerine ekledi.

Kadınlardan Sedanur Yatsı da öğrendiği bu sanattan para kazanmaya başladığını ve bu işi sürdürmek istediğini söyledi.

Aynisa Alak ise "Evde boş oturacağıma meslek öğreneyim dedim. Bütçemize katkıda bulunuyoruz. Sosyal medyada açtığımız sayfa da ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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