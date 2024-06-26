Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yaptığı çalışmada, "uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin il merkezinde olduğu bilgini aldı.

Hükümlü, düzenlenen operasyonda yakalandı.

İşlemlerinin ardından M.Y. cezaevine gönderildi.