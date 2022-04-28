Siirt'te hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Siirt'te hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

ŞİRVAN, SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şirvan'da devriye görevi sırasında durumundan şüphelenilen A.A'nın sorgulamasında, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Şirvan, Siirt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title