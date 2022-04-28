Siirt'te hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
ŞİRVAN, SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Şirvan'da devriye görevi sırasında durumundan şüphelenilen A.A'nın sorgulamasında, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel