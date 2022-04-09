Siirt'te hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Siirt'te hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt'te hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmaktan aranan ve hakkında 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E'nin kentte olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan E.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Siirt, Güncel, Haberler

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