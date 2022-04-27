Siirt'te hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Siirt'te hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

ŞİRVAN, SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Durumundan şüphelenilen İ.A'nın GBT sorgulamasında, "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Şirvan, Siirt, Güncel, Haberler

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