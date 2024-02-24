Siirt'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan H.K'nin kentte olduğu bilgisini aldı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.