SİİRT'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 1 YARALI
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SİİRT'te kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
SİİRT'te kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Siirt-Kurtalan kara yolunda meydana geldi. 73 SZ 455 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Cemal Şahin'in direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü Şahin yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel