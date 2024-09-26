Siirt'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

SİİRT'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Okçular köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 01 ACR 248 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,