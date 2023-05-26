Siirt'te Hacı Süleyman Öztatlı Cami ibadete açıldı
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Siirt Hacı Süleyman Öztatlı Cami ibadete açıldı.
Siirt Hacı Süleyman Öztatlı Cami ibadete açıldı.
Afetevleri Mahallesinde Öztatlı ailesi tarafından yaptırılan caminin açılışı için düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, açılışta, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, caminin mahalledeki vatandaşların ihtiyacını karşılayacağını belirtti.
Cami, Müftü Vehap Kapıcıoğlu tarafından okunan duanın ardından hizmete girdi.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel