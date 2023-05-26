Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Siirt'te Hacı Süleyman Öztatlı Cami ibadete açıldı

Siirt'te Hacı Süleyman Öztatlı Cami ibadete açıldı

Güncel Haberler

Siirt Hacı Süleyman Öztatlı Cami ibadete açıldı.

Siirt Hacı Süleyman Öztatlı Cami ibadete açıldı.

Afetevleri Mahallesinde Öztatlı ailesi tarafından yaptırılan caminin açılışı için düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, açılışta, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, caminin mahalledeki vatandaşların ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Cami, Müftü Vehap Kapıcıoğlu tarafından okunan duanın ardından hizmete girdi.

Siirt Seçim Sonuçları
Siirt Yerel Seçim Sonuçları 2019
Siirt Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Siirt Cami Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title