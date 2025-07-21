Siirt'te Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Siirt'te Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Siirt'te, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında yapılan toplantıda, ildeki güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Terörle mücadele, uyuşturucu, düzensiz göç ve diğer asayiş konuları ele alındı.

Siirt'te, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım göre, Vali Kızılkaya başkanlığında, Valilikte gerçekleştirilen haftalık toplantıda, ilde alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Toplantıda, asayiş, terör, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu, düzensiz göç, orman ve anız yangınları ile baraj ve göletlerde meydana gelebilecek boğulma olayları, siber suçlarla mücadele ve trafik konuları ele alındı.

Kentin huzur ve güvenliği için ilgili birimlerin 7/24 esasına göre büyük bir kararlılıkla görevlerini sürdürmeye devam ettiği belirtildi.???????

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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