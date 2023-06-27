Siirt'te güvenlik korucusu şehit oldu

Siirt'in Şirvan ilçesinde jandarma karakolunda kule emniyeti görevi sırasında kalp krizi geçirip, şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız (40), köyünde toprağa verildi.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde jandarma karakolunda kule emniyeti görevi sırasında kalp krizi geçirip, şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız (40), köyünde toprağa verildi.

Şirvan ilçesi Ormanbağı köyünde görevli güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız, dün görev yaptığı Ormanbağı Jandarma Karakolu'nun nizamiyesinde nöbet tutarken kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesine karşın Öneryıldız, kurtarılamayarak şehit oldu.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, törende şehit ailesine Türk bayrağı verdi.