Siirt'te gümrük kaçağı sigara ve metamfetamin ele geçirildi
Siirt'te yapılan operasyonda gümrük kaçağı 3 bin paket sigara ve 491 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'te gümrük kaçağı 3 bin paket sigara ile 491 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt-Eruh kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 3 bin paket sigara ele geçirdi.
Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Baykan ilçesi Veyselkarani Beldesi uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada ise 491 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ekiplerce M.E. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.