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Siirt'te Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: 1180 Paket Ele Geçirildi

Siirt'te Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: 1180 Paket Ele Geçirildi
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Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Siirt'te yapılan aramada gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1180 paket gümrük kaçak sigara ele geçirildi, İ.E. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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