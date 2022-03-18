Siirt'te 45 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi - Haberler

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Siirt'te 45 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te 45 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

Siirt'te 45 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Siirt'te 45 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, 45 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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