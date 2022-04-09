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Siirt'te Grup Ravza konser verdi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te Grup Ravza konser verdi

Grup Ravza, Siirt Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte konser verdi.

Grup Ravza, Siirt Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte konser verdi.

"Siirt'te Ramazan Bir Başka Güzel" temasıyla Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinlikte sahne alan Grup Ravza, ilahi ve ezgiler seslendirdi.

Davetlilerin de ilahilere eşlik ettiği etkinlik semazen gösterisiyle sona erdi.

Siirt Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, ramazan boyunca her hafta bir konser ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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