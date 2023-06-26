Siirt'te görevli güvenlik korucusu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ormanbağı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı görev yapan güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız, karakolda kule emniyeti görevi sırasında kalp krizi geçirdi.

Öneryıldız, hayatını kaybetti.

Öneryıldız'ın cenazesi, işlemlerin ardından Ormanbağı Köyü Camisi'ne getirildi.

Cenaze, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Şirvan Kaymakamı Emrah Bütün, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, güvenlik korucuları, köy sakinleri ve vatandaşlar katıldı.