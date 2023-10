SİİRT'TE GÖREVLİ GAZZELİ DOKTOR ŞEHİTLERİN LİSTELERİNDE AİLEMİ TAKİP ETMEYE ÇALIŞIYORUM

SİİRT Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Atvan, Gazze'de yaşayan annesi, babası ve 13 kardeşi dahil bütün akrabalarına, İsrail'in düzenlediği saldırılardan sonra bir daha ulaşamadığını ve hayatlarından endişe duyduğunu söyledi. Uzman Dr. Atvan, 'Gün içerisinde yüzlerce kez aradığım halde, hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Sadece şehitlerin listelerinde ailemin soyadını takip etmeye çalışıyorum. Her gün aynı korku ve aynı endişeyle yaşamaya devam ediyoruz' dedi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 yıldır görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Filistinli Doktor Hüseyin Atvan, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşayan annesi, babası, 13 kardeşi ve akrabalarına ulaşamadığını, hayatlarından endişe duyduğunu söyledi. Saldırıların başlamasının ardından 2 gün sonra iletişimin kesildiğini belirten Uzman Dr. Atvan, ' Gazze'de annem, babam ve 13 kardeşim, amcalarım, dayılarım, teyzelerim, halalarım ve tüm sülalem yaşıyor. Yaşanan savaşta bulundukları yeri terk etmediler. Yaklaşık 15 gündür haber alamadığımdan dolayı ailemin nerede olduğunu, nerede yaşadığını, ne şartlar altında olduğunu, nerede kaldığını, nasıl geçindiğini, sağ mı, ölü mü, ne yiyor, ne içiyorlar, bilmiyorum' dedi.

'ŞEHİTLERİN LİSTESİNDEN TAKİP ETMEYE ÇALIŞIYORUM'

Şehitlerin listesine bakarak ailesinden hayatını kaybedenin olup olmadığını belirlemeye çalıştığını belirten Uzman Dr. Atvan, 'Savaş'ın birinci ve ikinci günü ailemle konuştuk ve o sırada biz helalleştik, çünkü savaş çetin olduğu ve ne olacağı belli olmadığından dolayı. Biz ilk iki gün konuşabildiğimiz kadarıyla helalleşmeye çalıştık. Vedalaşmaya çalıştık, her şeyi göze aldık ve son olarak da anne, babamı ve halkımı o gün de ve o anda Allah'a emanet olarak bıraktım. Gün içerisinde yüzlerce kez aradığım halde, hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Sadece şehitlerin listelerinde ailemin soyadını takip etmeye çalışıyorum. Her gün de aynı korku ve her gün aynı endişeyle yaşamaya devam ediyorum' diye konuştu.

'GAZZE MESELESİ TÜM MÜSLÜMANLARA AİT MESELEDİR'

Filistinliler 'in Türk halkından umudunu kesmediğini belirten Uzman Dr. Atvan, ' Gazze'de yaklaşık 3 haftadır şiddetli bir soykırım yapılıyor, bu soykırım giderek şiddetleniyor. Bunun için herkesin bir insanlık görevi yapması için çağrıda bulunmak istiyorum. Yapılan katliama dur demezsek, bu katliam daha da devam edecek ve herkese sıçrayacak. Onun için Kudüs meselesi, Mescid-i Aksa meselesi, Bugün ki Filistin'de ki Gazze meselesi sadece Filistinlilere ait değildir, tüm Müslümanlara ve tüm ümmetine ait bir mesele olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Türkiye bizim için büyük bir vatandır. Hiçbir zaman Filistin'deki insanlar, Türk halkından umudunu kesmedi. Her zaman Türkiye bizim için büyük bir vatandır. Biz 500 yıldan fazla yıl Osmanlı'ya bağlıydık. Gazze'deki tüm evlere giderseniz her evde bir Türk bayrağının olduğunu göreceksinizdir. Türkiye, Mavi Marmara'da olduğu gibi yanımızda durdu o zaman kan ve şehitler verildi. Hiçbir zamanda unutmadık ve her zaman yanımızda olduğunu hissediyoruz' ifadelerini kullandı.

'KATLİAM VE SOYKIRIMIN DURMASI İÇİN HERKES AYAKLANMALI'

Filistin'de yaşanan katliama dur denilmesi gerektiğini belirten Uzman Dr. Atvan, şöyle konuştu:

'Herkesin bir insanlık görevi vardır. Bunun için bu zulmün durması için, bu zulüm bitsin. Artık bu yapılan katliam ve soykırımın durması için herkes ayaklanmalıdır. Son olarak Amerika, Avrupa Birliği tüm kafir ülkelerden İsrail'e seferberlik veriliyor. Her yerden maddi, manevi, asker, para, mühimmat, silah verilirken, Filistin halkını ezmek ve öldürmek için toplanmışken bugün de insan olarak da bu katliama dur demek herkesin boynunun borcudur.' (DHA)