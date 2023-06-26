Siirt'te görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu hayatını kaybetti
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Siirt'in Şirvan ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.
Siirt'in Şirvan ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ormanbağı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı görev yapan güvenlik Korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız, karakolda kule emniyeti görevi sırasında kalp krizi geçirdi.
Öneryıldız, hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel