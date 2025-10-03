Siirt'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 13 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Kurtalan ilçesinde Konakpınar Ortaokulu'nda eğitim gören 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tetkiklerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri açıklandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kurtalan ilçesinde Konakpınar Ortaokulu'nda eğitim gören 13 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü.
Yapılan tahlillerinde olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel