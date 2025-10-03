Haberler

Siirt'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 13 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurtalan ilçesinde Konakpınar Ortaokulu'nda eğitim gören 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tetkiklerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri açıklandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurtalan ilçesinde Konakpınar Ortaokulu'nda eğitim gören 13 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü.

Yapılan tahlillerinde olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elbise ile görüldü, pijama ile bulundu! Güllü'nün ölümünde çelişkili detay

Ölümünde şok İddia: Elbiseyle görüldü, pijamayla bulundu
310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu

310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.