Üye Girişi
Haberler

Siirt'te Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız öğrenci yurdu tedbir amaçlı boşaltıldı

Güncelleme:

Siirt'te Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Esmehan Sultan Kız Öğrenci Yurdu, tedbir amaçlı boşaltıldı. Yurtta kalan öğrencilerin taşınması için kontenjan açıldı ve öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınıyor.

Siirt'te Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Esmehan Sultan Kız Öğrenci Yurdu tedbir amaçlı boşaltıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yurtta inceleme yapıldı.

Yurtta kalan öğrencilerin taşınması gerektiği belirtilen açıklamada, "İlgili yurtta kalan öğrencilerimizin mağdur olmaması için Kurtalan ve merkez ilçemizde bulunan yurtlarda kontenjan açılmış olup, öğrencilerimizin taşınma sürecine ivedilikle başlanmıştır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce konu yakından takip edilmekte olup, gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Yurtta kalan öğrenciler izinli sayılacak

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Senatosu, tedbir amaçlı boşaltılan yurtta kalan öğrencilerle ilgili karar aldı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından alınan karara ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz Kezer Yerleşkesi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait kız öğrenci yurdunun tedbir amaçlı boşalması nedeniyle söz konusu yurtta kalan üniversitemiz öğrencilerinin 27 Şubat-15 Mart tarihleri arasında yeni yerlerine yerleştirilinceye kadar derslerinde devam şartı aranmamasının uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi."

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Siirt Spor Eğitim Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? DEM Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale adayı Şehriman Güneş ve Rıza Taşkın kimdir? DEM Parti Kayseri Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri adayı Remziye Erener ve İhsan Sarıyar kimdir? Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? DEM Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kastamonu adayı Hatice Uçar ve Yakup Akyol kimdir? AUZEF SINAV TARİHLERİ ne zaman? 2024 AUZEF Bahar Dönemi sınavları ne zaman başlıyor? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? Nevruz ne zaman 2024? Nevruz nasıl kutlanır, neler yapılır? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Karabük Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karabük adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu kimdir? Yücel Dara Gökel kimdir? CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş adayı Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç kimdir? Bilgehan Erdem kimdir? CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem kaç yaşında, nereli? Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title