Siirt'te Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

SİİRT'te, İsrail tarafından Gazze'ye ve Lübnan'a yapılan saldırılara karşı yürüyüş gerçekleştirildi.

Siirt'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Direnişin Simgesi Gazze Yürüyüşü' gerçekleştirilirken, AK Parti Siirt İl Başkanlığı tarafından da İsrail'in Filistin'e ve Lübnan'a yönelik saldırıları basın açıklaması ise protesto edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş Güres Caddesinde başladı. Yürüyüşe, il protokolü, öğrenci ve vatandaş katıldı. Yürüyüş daha sonra Siirt İl Milli eğitim Müdürlüğü'ne kadar devam etti. Yürüyüşün ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte, Siirt'te yaşayan Gazzeli Şeyda Atvan söz aldı. İsrail'in, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını, eşi benzeri görülmemiş bir vahşet olarak belirten Atvan, "Duygulandım şuan çok fazla, ailemden kaç kişi öldü, onun için dua edin lütfen. Tüm insanlık tarihi boyunca, eşi benzeri görülmemiş zulümler yaşandı. Gazze ve Lübnan eşi benzeri görülmemiş bir vahşet sahne olmaktadır" dedi.

'KARDEMİŞİMİZ, ANNEMİZ BOMBALAR ALTINDA CAN VERDİ'

Gazze'de saldırılarda 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini söyleyen Atvan, "Son 100 yılın en alçak en barbar soykırımının yaşandığı Gazze'de 40 binden fazla, insanımız, kardeşimiz annemiz, bombalar altında can verdi. Hastaneler, ambulanslar, okullar, camiler, pazar yerleri, yardım kuyrukları vuruldu. Çocuklar ve yaşlılar açlıktan ölüyor. İnsanlık dışı ne varsa şuan Gazze'de yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,