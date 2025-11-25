Siirt'te Gazze Yararına Hayır Çarşısı Kermesi Düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Siirt Şubesi ve İl Müftülüğünce Gazze Yararına Hayır Çarşısı kermesi yapıldı.

Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde kurulan kermeste konuşan İl Müftüsü Şakir Pinal, emeği geçen herkese teşekkür ederek, yarın devam edecek Hayır Çarşısına tüm halkı destek olmaya davet etti.

İki günlük kermese yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Pinal, "Siirt halkının Gazze için gösterdiği duyarlılık ve dayanışma, kardeşliğin ve merhametin en güzel tezahürlerinden biridir. Bu organizasyonun Gazze'deki yaralı, yoksul ve mağdur ailelere ulaştırılacak olması hepimizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Kermeste, Kur'an kursu öğreticileri ve vatandaşlar tarafından hazırlanan yemekler, tatlılar ve el emeği ürünler sergilendi.