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Siirt'te Gazze için Temsili Çadır Kuruldu

Siirt'te Gazze için Temsili Çadır Kuruldu
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Siirt'te, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla temsili 'Gazze Han Yunus Çadırı ve Cibaliye Mülteci Kampı' oluşturuldu. Etkinlikte, İHH, Siirt Filistin Dayanışma Platformu ve Türk Kızılayı'nın katkılarıyla vatandaşlara bilgi verildi ve destek sağlandı.

Siirt'te, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla temsili "Gazze Han Yunus Çadırı ve Cibaliye Mülteci Kampı" oluşturuldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesi öncülüğünde, Siirt Filistin Dayanışma Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda etkinlik yapıldı.

Etkinlikte, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla temsili "Gazze Han Yunus Çadırı ve Cibaliye Mülteci Kampı" oluşturuldu.

İHH İl Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek için sivil toplum kuruluşlarınca böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alanda 3 gün sürecek etkinliğe vatandaşları davet eden Süzgün, şunları kaydetti:

"İsrail, tüm gücüyle maalesef soykırıma devam ediyor. Özellikle Gazze'de nüfusun fazla olduğu bölgelerde saldırılarını yoğunlaştırdı. Amacı buradaki halkı bezdirmek. Her gün katliam haberlerini alıyoruz ve yıkılıyoruz. Biz de Siirt'teki platform olarak oradaki acıyı burada bir nebze olsun canlandırmak istedik. Oradaki dramı burada bir nebze de olsun halkımıza göstermek istiyoruz. Ayrıca Filistin'i tanıtan görseller var."

Etkinliğe görsel tasarımla destek veren resim öğretmeni Behçet Dildirim de Gazze konusunda tüm insanlığın sesini yükseltmesini beklediklerini belirtti.

Dildirim, "Bu etkinliğe duyarsız kalamadım. Filistin'de çocukların üzerine her gün bombalar yağıyor. Orada bir dram yaşanıyor. Zulmün dili, dini, ırkı ve milliyeti yoktur. Zalim her zaman zalimdir, karşısında durmak gerekir." dedi.

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından vatandaşlar alanı gezdi.

Türk Kızılay Siirt Şubesi de alandakilere çorba ikram etti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Uluslararası İlişkiler Türk Kızılayı İnsan Hakları Sivil Toplum Filistin Kızılay 3-sayfa Güncel siirt Gazze İHH

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