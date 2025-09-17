Siirt'te Gazze İçin Farkındalık Sergisi Açıldı

Siirt'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla sergi açıldı.

İstanbul merkezli Hucurat Hareketi Derneği Başkanı Eyüp Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla il il dolaşıyor.

Bu kapsamda ikinci kez Türkiye turuna çıkan, Ağrı ve Van'ın ardından Siirt'e gelen Güzel, Güres Caddesi'nde sergi açtı.

Sergiyi ziyaret edenler, resim ve diğer görseller hakkında bilgi aldı, çocuklar da kurulan masalarda Filistin'i anlatan resim çizdi, boyama yaptı.

Eyüp Güzel, AA muhabirine, geçen yıl Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerini dolaştıklarını, bu yılki ikinci ülke turuna ise 10 gün önce çıktıklarını söyledi.

Sergiyi ziyaret edenlerin duygusal anlar yaşadığını ifade eden Güzel, "Şehir şehir dolaştık. Her şehrin meydanında Kudüs'ümüzle, Gazze'mizle, Filistin'imizle alakalı çadırımızı açtık. Orada Filistin'le alakalı akrilik boya çalışmalarımızı da sergiledik. İnsanlara resimler üzerinden Filistin'imizle, Gazze'mizle alakalı, özellikle Gazze'de yaşanan soykırımla alakalı bir mesaj vermek istedik." dedi.

Gazze ve Filistin ile ilgili bilinmeyenleri veya yanlış bilinenlerin doğrusunu anlatmaya çalıştıklarını, aynı zamanda açtıkları çadırlarda çocuklarla boyama etkinliği yaptıklarını belirten Güzel, daha önce yaklaşık 7 yıl sosyal medyadan faaliyette bulunduklarını, son 3 yılda da dernekleşerek yollarına devam ettiklerini aktardı.

İsrail ürünlerinin boykot edilmesinin oldukça etkili olduğunu dile getiren Güzel, bu nedenle ziyaretlerinde boykota da dikkati çektiklerini ifade etti.

İnsanların boykota karşı duyarlı olduğunu gördüklerini belirten Güzel, "Türkiye'de hamdolsun boykot meselesi zihinlerde ve yüreklerde oturdu. Özellikle hanımların ve çocukların bu konuda daha fazla duyarlı olduklarını bizzat sahada görüyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Seyit Fethullah Taş da İsrail'in zulmünün bir an önce sona ermesini dileyerek, herkesin buna karşı sesini yükseltmesi gerektiğini kaydetti.

Sergide boyama yapan çocuklardan Mehmet Emin Gökçeke ise yaşıtlarının bombalarla katledildiğini ve bunu haberlerde üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, "Annesini ve babasını kaybedenler var. Sergide Gazze'de yaşananları gördük. Resim çizdik ve fotoğraflara baktık." ifadelerini kullandı.