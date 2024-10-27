Siirt'te Gazze İçin Duyarlılık Etkinliği Sona Erdi

Siirt'te, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla yapılan 3 günlük etkinlik sona erdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesi öncülüğünde, Siirt Filistin Dayanışma Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda önceki gün başlayan etkinlikte, temsili "Gazze Han Yunus Çadırı ve Cibaliya Mülteci Kampı" oluşturuldu.

İhh İl Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, yaptığı açıklamada, 3 gün süren etkinlikte yaklaşık 6 bin kişiye ulaştıklarını söyledi.

Gazze'de devam eden insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla gelecek günlerde farklı etkinlikler de gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getiren Süzgün, şunları kaydetti:

"İHH öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlediğimiz etkinlik yoğun ilgi gördü. Üç gün süren ve bugün sona eren etkinlikle İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımı ve oradaki insanların acılarını burada görsellerle yansıttık. İki birimden oluşan etkinliklerde Gazze Han Yunus Çadırı ve Cibaliya Mülteci Kampı'nı temsili olarak yansıttık. Halkımız iyi bir teveccüh gösterdi."

Etkinliğe katılan Mesut Karanfil de İsrail'in bir yıldan fazladır Gazze'de sürdürdüğü soykırıma sessiz kalamadıklarını söyledi.

Uluslararası kamuoyunda zulüm karşısında sesini yükseltmesini isteyen Karanfil, "Allah bu acıları bir daha yaşatmasın. İnşallah Filistin halkı zafere ulaşacaktır. Kudüs özgürdür, özgür kalacak." dedi.

Özgür Ögetürk de etkinliğe çocuklarıyla katıldığını ifade ederek, "Çok etkilendik. Orada çekilen zulmü en azından çocuklarımıza aktarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Siirt Şubesi de etkinlikte vatandaşlara su ve yemek ikramında bulundu.