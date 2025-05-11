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Siirt'te Futbol Maçında Kavga: Polis Müdahale Etti

Siirt'te Futbol Maçında Kavga: Polis Müdahale Etti
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Siirt'te Bölgesel Amatör Lig'in baraj maçında Kurtalanspor ve Gelecek Siirt 56 Spor Kulübü arasında kavga çıktı. Polis, çıkan kavgaya müdahale etti.

Siirt'te Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) baraj maçında futbolcu ve taraftarlar arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Kurtalanspor ile Gelecek Siirt 56 Spor Kulübü, BAL 1. Grup'un baraj maçında Siirt Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Gergin anların yaşandığı maçın 90 dakikası golsüz beraberlikle tamamlandı.

Uzatmalara giden maçta Kurtalanspor rakibini 1-0 yenerek, BAL'da tekrar mücadele etmeye hak kazandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Polis ekipleri müdahale ederek, tarafları ayırdı. Hakemler de güvenlik önlemleri eşliğinde sahadan çıkarıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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