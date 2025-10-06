Haberler

Siirt'te Fıstık İşçilerini Taşıyan Minibüsle Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Siirt'te Fıstık İşçilerini Taşıyan Minibüsle Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kurtalan ilçesi Şenköy mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç, çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt ve Kurtalan'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor

Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürpriz hamle! Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

Kimsenin beklemediği hamle! Putin ve Netanyahu ne konuştu?
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.