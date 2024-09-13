Siirt'te fıstık hırsızlığına karşı dronlar kullanılıyor

Siirt'te jandarma ekipleri tarafından fıstık hırsızlığına karşı dronla denetim yapıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, fıstıkta hasat zamanının yaklaşmasıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önlemler artırıldı.

Önleyici kolluk devriyelerini sürdüren ekipler, fıstık bağlarının üzerinde hırsızlığa karşı gece gündüz havadan takip ve denetim yapıyor.

Dron da kullanılan uygulamada güvenlik önlemlerini büyük titizlikle yürüten ekipler, vatandaşları da hırsızlıklara karşı bilgilendiriyor.

İl genelinde önemli bir geçim kaynağı haline gelen ve eylül-ekim aylarında hasadı yapılacak Siirt fıstığı üretimi, merkez, ilçeler ve 279 köyde, 17 milyon ağaçla yaklaşık 350 bin dekar alanda yapılıyor.