Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangında 50 ağaç ile 5 dönüm alan zarar gördü

Siirt'in Tillo ilçesinde bir fıstık bahçesinde çıkan yangında 50 ağaç ile 5 dönüm alan zarar gördü. İlçe merkezindeki fıstık bahçesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, hızla büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredekilerin de desteği ile 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. 50 fıstık ağacı ile 5 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.