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Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangında 10 dönüm alanda zarar oluştu

Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangında 10 dönüm alanda zarar oluştu

Güncel Haberler

Botan Vadisi bölgesinde bulunan Delikli Taş mevkisindeki bir fıstık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle başka bir fıstık bahçesine sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 10 dönüm fıstık bahçesi zarar gördü.

Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangında 10 dönüm alanda zarar oluştu.

Botan Vadisi bölgesinde bulunan Delikli Taş mevkisindeki bir fıstık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle başka bir fıstık bahçesine sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında 10 dönüm fıstık bahçesi zarar gördü.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

Jandarma İtfaiye Siirt Güncel Haberler

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