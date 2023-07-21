Siirt'te fıstık bahçelerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Siirt'in Tillo ilçesinde bulunan fıstık bahçelerinde çıkan yangına Siirt ve Tillo Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde fıstık bahçelerinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Olay, Siirt'te bağlı İkizbağlar köyünde meydana geldi. Köylülere ait fıstık bahçeleri bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Siirt ve Tillo Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor. - SİİRT