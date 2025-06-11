Siirt'te Fırtına Sonrası Hasar Tespit Ediliyor

Siirt'te fırtına nedeniyle çatılar uçtu, direkler devrildi

SİİRT - Siirt ve Kurtalan ilçesinde fırtına nedeniyle araçlar hasar alırken, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Şiddetli fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar üzerine düşen cisimler nedeniyle hasar aldı. Kezer Çayında ise rüzgarın devirdiği elektrik direği yangına neden oldu. Ekili alanlar zarar gördü.