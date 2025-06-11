Siirt'te Fırtına Sonrası Hasar Tespit Ediliyor
Siirt ve Kurtalan ilçelerinde etkili olan şiddetli fırtına, çatılar, ağaçlar ve elektrik direkleri gibi birçok malzeme üzerinde hasar meydana getirdi. Fırtına sonrası hayat olumsuz etkilendi, ekili alanlar zarar gördü ve yangınlar meydana geldi.
Siirt'te fırtına nedeniyle çatılar uçtu, direkler devrildi
SİİRT - Siirt ve Kurtalan ilçesinde fırtına nedeniyle araçlar hasar alırken, hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Şiddetli fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar üzerine düşen cisimler nedeniyle hasar aldı. Kezer Çayında ise rüzgarın devirdiği elektrik direği yangına neden oldu. Ekili alanlar zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - Güncel