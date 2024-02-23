Siirt'te firari hükümlü yakalandı
Siirt'e hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan E.N, operasyon sonucunda gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Siirt'e hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.N'nin yerini tespit etti.
Ekipler, düzenlenen operasyonla E.N'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.