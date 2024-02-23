Siirt'te firari hükümlü yakalandı

Siirt'e hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.N'nin yerini tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla E.N'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.