Siirt'te firari hükümlü yakalandı

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.